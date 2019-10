Filderstadt (pol)Drei Mülltonnen sind am Dienstagabend auf zwei Schulgeländen in Bernhausen von vermutlich ein und demselben Täter in Brand gesetzt worden. Kurz nach 18 Uhr brannte zunächst eine Mülltonne auf dem Schulhof der Fleinsbachschule. Wie die Polizei mitteilte, wurden etwa eine Stunde später zwei Mülltonnen auf dem Schulhof des sich in der Nähe befindlichen Elisabeth-Selbert-Gymnasiums durch die Flammen vollständig zerstört. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Sie war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in den beiden Fällen ausgerückt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/70913 um sachdienliche Hinweise.