Filderstadt (pol)Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist es in den Abendstunden des Samstages in Filderstadt-Bernhausen gekommen. Gegen 17.05 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus Filderstadt mit seinem Mercedes die Aicher Straße in Richtung Filderstadt-Bonlanden.

Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Friedensstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 42-jährige Motorradfahrerin aus Stuttgart. Diese leitete sofort eine Vollbremsung ein. Im Anschluss kam sie mit dem Motorrad zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An dem Mercedes und am Motorrad entstand ein Schaden von insgesamt circa 12.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr aus Filderstadt zur Reinigung der Straße angefordert werden. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.