Filderstadt (pol)Mehrmals ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B 27 in die Leitplanken geprallt. Der 72-Jährige war um 9.50 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Stetten und Plattenhardt kam der Fahrer zunächst zu weit nach rechts in den dortigen Grünstreifen. Als er dies bemerkte, lenkte der Senior ruckartig nach links, überfuhr beide Fahrstreifen und krachte ein erstes Mal in die Mittelleitplanke. Von dort aus wurde sein Wagen nach rechts abgewiesen und prallte gegen die rechte Leitplanke.

Anschließend fuhr der Mann nochmals über beide Fahrspuren nach links und touchierte ein zweites Mal die Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Die gesamte Unfallstelle war über 110 Meter lang. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. Über die Schadenshöhe an den Leitplanken liegen noch keine Erkenntnisse vor. Während der Unfallaufnahme war die B 27 lediglich einspurig befahrbar.