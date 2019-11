Filderstadt (pol)Am Donnerstag sind gleich mehrere Einbrüche in Wohnungen im Bereich Filderstadt der Polizei gemeldet worden. Im Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag hebelten Unbekannte nach Angaben der Polizei an einem Wohnhaus in der Schreiberstraße in Sielmingen ein Badezimmerfenster auf, durchwühlten die gesamten Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut in unbekannter Höhe. Im Laufe des Donnerstags gelangten die Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentüre in Bonlanden in ein Einfamilienhaus und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Gegen 19 Uhr beobachteten aufmerksame Nachbarn zwei verdächtige etwa 20 Jahre alte schlanke, dunkel gekleidete, männliche Personen mit Basecap in der Bonländer Roggenstraße. Als diese durch die Nachbargärten schlichen, verständigten sie sofort die Polizei.

Das Gebiet wurde von mehreren Streifenwagenbesatzungen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers abgesucht. Dabei wurde festgestellt, dass in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde, dessen Bewohner nicht zu Hause waren. Das genaue Diebesgut war noch nicht bekannt. Die Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. An allen Tatorten waren Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort. Beamte des Polizeireviers Filderstadt haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die insbesondere Angaben zu den beiden Verdächtigen in der Roggenstraße machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.