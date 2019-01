Anzeige

Filderstadt (pol)Schnell ermitteln konnte die Verkehrspolizei einen 46-jährigen Altbacher, der am Freitagmorgen auf der B 27 bei Filderstadt einen Verkehrsunfall verursacht hatte und danach geflüchtet war. Ein 44-Jähriger war laut der Polizei kurz vor sieben Uhr mit seinem Opel Astra auf der linken Spur der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Überleitung der B 312 wurde er von dem 46-Jährigen rechts überholt, der mit seinem Audi A5 unmittelbar vor dem Opel anschließend wieder auf den linken Fahrstreifen zog und dabei den Opel touchierte. Obwohl er einen Schaden von mehr als 2000 Euro anrichtete, flüchtete der Unfallverursacher weiter in Richtung Stuttgart. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, meldete sich wenig später bei der Verkehrspolizei. Diese konnte den Fahrer samt seinem ebenfalls beschädigten Fahrzeug daraufhin an seiner Wohnanschrift ermitteln. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht vorgelegt.