Anzeige

Filderstadt (pol)Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1209 ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr war eine 34-Jährige laut der Polizei mit ihrem Smart Cabrio von Bernhausen kommend in Richtung Plattenhardt unterwegs. An der Anschlussstelle der B27 missachtete der unbekannte Lenker eines weißen Audi die Vorfahrt der 34-Jährigen und bog nach links auf die Landesstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte die Fahrerin eine Vollbremsung durch und wich nach rechts aus. Dabei verletzte sich die 66 Jahre alte Beifahrerin im Smart leicht und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Zu einem Zusammenstoß der Pkw war es nicht gekommen. Offenbar hielt der Audi-Fahrer noch kurz an und lobte die 34-Jährige durch das geöffnete Fenster für ihre Reaktion. Danach fuhr der Mann, der als zirka 45 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben wird, in Richtung Bernhausen davon. Er hat eine Glatze und trug eine Brille mit dunklem Gestell. Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 erbeten.