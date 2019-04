Filderstadt (pol)Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Komposthaufen am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in einem Garten in der Hebbergstraße in Plattenhardt in Brand geraten. Das berichtet die Polizei. Der Feuerwehr gelang es rasch die Flammen zu löschen. Durch den Brand wurde das Gartenhäuschen auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro.