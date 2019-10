Filderstadt (pol)Nach einem grauen VW-Bus, dessen Fahrer am Donnerstagmorgen auf dem Radweg an der Einmündung Ringstraße / Dresdener Straße ein Kind angefahren haben und anschließend geflüchtet sein soll, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 13-Jährige gegen 7.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Ringstraße unterwegs. An der Einmündung Dresdener Straße, auf Höhe des Zebrastreifens, soll dann ein grauer VW Bus auf den Radweg gefahren sein, wobei es zur Kollision zwischen dem VW-Bus und der Radlerin gekommen ist, in deren Verlauf das Kind stürzte und verletzt wurde. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, soll der Fahrer des VW Bus laut Polizeimeldung zurückgesetzt haben und über die Ringstraße in Richtung Bonlanden davon gefahren sein. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise.