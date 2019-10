Filderstadt (pol)Ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person, vier beteiligten Pkw und einem Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat sich am frühen Freitagmorgen in der Bahnhofstraße in Sielmingen ereignet. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford Galaxy auf einen verkehrsbedingt stehenden Peugeot 206 auf und schob diesen ins Heck eines VW Golf. Letzterer prallte wiederrum von hinten gegen einen Nissan Qashqai. Der 60 Jahre alte Fahrer des Peugeot zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein Wagen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.