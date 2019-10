Filderstadt (pol)Ein Einbrecher hat am Montagabend in einer Wohnung in der Straße Im alten Rad in Bernhausen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr bis 21.40 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannte über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Im Anschluss durchwühlte er in nahezu allen Räumen die Schränke und Schubladen und entwendete Schmuck. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.