Filderstadt (pol)Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Köllerhof in Bernhausen eingebrochen, wie die Polizei bekannt gab.

Zwischen 23.15 Uhr und 3.30 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude und drang anschließend in weitere Räume im Erd- und Obergeschoss vor. Ohne von den schlafenden Bewohnern bemerkt zu werden, durchsuchte der Einbrecher Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.