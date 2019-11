Filderstadt (pol)Ein Schaden in Höhe von zirka 30.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag auf der B 27 entstanden. Laut Polizeiangaben war ein 54-Jähriger um 9.15 Uhr mit einem Audi A5 auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Plattenhardt und Stetten musste er verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte dies eine hinterherfahrende, 28 Jahre alte Audi-Lenkerin zu spät und fuhr mit ihrem A3 gegen den Wagen des Mannes. Das Auto der Unfallverursacherin musste im Anschluss abgeschleppt werden. Bis die linke Fahrspur wieder frei befahrbar war, bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.