Filderstadt (pol)Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochmorgen auf der B 27 entstanden. Eine 24-Jährige war um 9.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geriet. Sie prallte ins Heck des Mercedes eines 46 Jahre alten Mannes. Die C-Klasse wurde noch auf den VW Touran eines 48-Jährigen geschoben.