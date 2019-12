Filderstadt (pol)Eine Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Roggenstraße / Banater Straße ereignet hat. Laut Angaben der Polizei war eine 44-Jährige gegen 10.40 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Roggenstraße bergaufwärts unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Banater Straße geradeaus überqueren wollte und sich bereits in der Kreuzungsmitte befand, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Toyota Yaris. Dessen 46-jährige Fahrerin war auf der Banater Straße bergabwärts unterwegs und war, ohne auf den Verkehr zu achten in die Kreuzung eingefahren. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich.

An den bereits älteren Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf jeweils etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Beide mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden.