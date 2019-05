Filderstadt-Harthausen (pol)Ein technischer Defekt an einem Handy-Ladekabel dürfte Polizeiangaben zufolge die Ursache für den Brand einer Matratze in einem Einfamilienhaus am Donnerstagnachmittag in der Reuchlinstaße in Filderstadt-Harthausen gewesen sein. Gegen 17.15 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es im Kinderzimmer zu einem Brand gekommen war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz, hatte der Wohnungsinhaber das Feuer bereits gelöscht. Dabei wurde er leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenaus gebracht.

Abgesehen von der Matratze entstand kein nennenswerter Sachschaden.