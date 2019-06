Filderstadt-Harthausen (pol)Bei einem Verkehrsunfall hat sich ein Radfahrer am Mittwochabend in der Grötzinger Straße Kopfverletzungen zugezogen. Der 22-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Grötzinger Straße unterwegs und wollte über einen Bordstein hinweg auf den Gehweg fahren. Dabei blieb er mit dem Pedal an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Der Radler, der keinen Helm trug, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort zur Beobachtung aufgenommen.