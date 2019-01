Anzeige

Filderstadt (pol)Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein unbekannter Täter zwischen Montag, zwölf Uhr, und Dienstag, 20.15 Uhr, in der Gotthard-Müller-Straße in Bernhausen erbeutet. Er brach einen am Fahrbahnrand geparkten VW auf. Bei der Durchsuchung des Wagens fiel ihm dann das Geld in die Hände.