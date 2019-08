Filderstadt-Bernhausen (pol)Um mehrere tausend Euro ist eine über 80 Jahre alte Frau aus Bernhausen am Dienstag betrogen worden. Die Seniorin erhielt nach Angaben der Polizei kurz nach 10.30 Uhr den Anruf eines angeblichen Oberkommissars Bauer, der ihr erzählte, dass es am Morgen in der Nachbarschaft einen Polizeieinsatz gegeben habe. Am Tatort sei eine Tasche mit ihrer Adresse gefunden worden. Da angeblich das Bankkonto der Rentnerin abgeräumt werden soll, wurde sie von dem vermeintlichen Polizeibeamten aufgefordert, Geld abzuheben.

Als die Geschädigte Bedenken äußerte und Rücksprache mit Angehörigen halten wollte, zeigte der Anrufer Verständnis. Er wies die Seniorin aber darauf hin, dass sie sich strafbar machen würde, falls sie jemanden etwas erzählen würde. Die Frau ging daraufhin zu ihrer Bank und hob Geld ab.

Zuhause angekommen sagte der Betrüger zu der Frau, dass die Bankangestellten in die kriminellen Machenschaften verstrickt seien und sie Falschgeld bekommen habe. Deswegen komme ein Polizeibeamter vorbei, der das Geld abhole und auf Echtheit überprüfe. Die Abholung erfolgte schließlich kurz nach 13.30 Uhr. Den Abholer konnte die Frau wie folgt beschreiben: Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und zirka 165 bis 170 cm groß. Er hat dunkle, mittellange Haare. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er ein rotes T-Shirt trug. Im Laufe des Tages erstattete die Betrogene Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.