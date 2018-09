Anzeige

Filderstadt (pol)Die Fehleinschätzung eines 30-jährigen Ford Transit-Fahrers hat am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Nordwestumfahrung geführt. Auf seiner Fahrt vom Flughafentunnel kommend in Richtung Echterdingen fuhr er laut Polizei gegen 20 Uhr auf Höhe der Zufahrt Ost zum Luftfrachtzentrum auf den Audi A6 eines 36-Jährigen auf. Dieser hatte an einer gerade auf Rot umschaltenden Ampelanlage ordnungsgemäß gehalten. Der Transit-Lenker ging davon aus, dass sein Vordermann noch über die Einmündung fahren würde und blieb deshalb am Gas, wie die Polizei mitteilt. Nach polizeilicher Einschätzung krachte er dem Audi in der Folge wohl nahezu ungebremst ins Heck. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Den Schaden an den nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen gibt die Polizei mit insgesamt zirka 20.000 Euro an.