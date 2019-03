Filderstadt-Sielmingen (pol)Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Fahrradfahrer zugezogen, der in der Osterstraße in Sielmingen auf eine Hauswand geprallt ist. Der Mann befuhr laut der Polizei mit seinem Rennrad gegen 16.40 Uhr die abschüssige Fahrbahn in Richtung Heckenrosenstraße. Wohl aufgrund eines entgegenkommenden Wohnmobils, das gerade mehrere am Straßenrand geparkte Pkw passierte, wechselte der Radfahrer auf den Gehweg. Anschließend fuhr der 30-Jährige über eine Hofeinfahrt und stieß in der Folge heftig auf eine Hauswand. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort musste der Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtes beauftragt. Den Gesamtschaden am Rennrad und der Hauswand beziffert die Polizei mit etwa 3500 Euro.