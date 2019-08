Filderstadt (pol)Gleich zwei Gebäude in Sielmingen sind in der Nacht zum Freitag laut Polizei von wohl ein und demselben Einbrecher heimgesucht worden. In die Büroräume einer Flaschnerei in der Lange Straße gelangte ein Unbekannter zwischen 2.30 Uhr und 6.45 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Tür. Anschließend machte er sich erfolglos auf die Suche nach Stehlenswertem. Auch eine Physiotherapie-Praxis in der unweit entfernten Kantstraße bekam ungebetenen Besuch. Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr drang der Täter über die Kellertür in das Mehrfamilienhaus ein und gelangte im weiteren Verlauf in die Praxisräume. Dort nahm er einen geringen Bargeldbetrag an sich und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Höhe des in beiden Fällen angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.