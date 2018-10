Anzeige

Filderstadt-Sielmingen (pol/jug/jk)Ein Einbrecher drang in der Nacht zum Dienstag durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Schulgebäude in der Seestraße in Sielmingen ein. Gewaltsam öffnete er nach Polizeiangaben eine Zimmertür und durchsuchte mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendete der Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe und hinterließ einen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem rückten die Experten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung an. ​