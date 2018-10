Anzeige

Filderstadt (pol)In eine Grundschule in der La Souterrainer Straße in Bernhausen ist in der Zeit von Freitagvormittag, 10 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter kletterten laut der Polizei über eine Mülltonne und den Blitzableiter auf das Dach des ersten Stocks und hebelten von dort aus ein Bürofenster auf. In dem Büro wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Inneren des Gebäudes öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür zum Sekretariat, in dem ebenfalls das Mobiliar durchsucht wurde. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter einen kleineren, hellgrauen Tresor. Über eine nahegelegene Baustelle dürften die Unbekannten in Richtung der Tennisplätze getürmt sein. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Einbruch wurde von der Feuerwehr am Sonntagmorgen entdeckt, die eine Übung in der Schule durchführte.