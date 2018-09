Anzeige

Filderstadt-Plattenhardt (pol)Ein Leichtverletzter und ein Schaden von knapp 3.000 Euro sind die Folgen einer kurzen Unachtsamkeit, die am Montagabend an der Einmündung Heinrich-Hertz-Straße/Schulstraße zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Ein 47-jähriger Skoda-Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr auf der Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Schulstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Schulstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 16-jährigen Leichtkraftradfahrer, der mit seiner Yamaha auf der vorfahrtsberechtigten Schulstraße von links heranfuhr. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden. Trotzdem prallten beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Biker und schlitterte mitsamt seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg. Er wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.