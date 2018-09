Anzeige

Filderstadt (pol)Bei der Kollision eines Radfahrers mit einer Hundeleine sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Herrenrad kurz vor 16.30 Uhr den parallel zur Echterdinger Straße verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung Bernhausen entlang und erkannte dabei eine vor ihm, am rechten Wegrand stehende, 82 Jahre alte Fußgängerin, wie die Polizei berichtet. Auf Zuruf bewegte sich die Seniorin, die bis dahin mit dem Rücken zum Radfahrer stand, zur Mitte des Weges hin, weshalb der Mann annahm, rechts an dieser vorbeifahren zu können. Erst unmittelbar vor der Fußgängerin erkannte er dann laut Polizei deren quer zu einem rechtsseitigen Gebüsch verlaufende Hundeleine und blieb in dieser hängen. Beide Personen kamen daraufhin zu Fall. Während sich der 30-Jährige leicht verletzte, musste die Seniorin mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der an der Leine mitgeführte Pudel blieb unverletzt.