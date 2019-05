Filderstadt-Bonlanden (pol)Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Fabrikstraße/Raiffeisenstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 44-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford Galaxy auf Fabrikstraße von der Bonländer Hauptstraße herkommend unterwegs, als von links aus der Fabrikstraße ein silberner Mitsubishi Colt herausfuhr. Ohne auf den vorfahrtsberechtigten Ford zu achten, bog der Fahrer in die Fabrikstraße ein und krachte dabei in die hintere linke Fahrzeugseite des Galaxy. Während der Ford-Fahrer am Fahrbahnrand anhielt, wendete der Mitsubishi und fuhr über die Rainäckerstraße davon. Das unfallbeschädigte Fahrzeug konnte im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen in einer Tiefgarage verlassen festgestellt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 5000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an. Das Polizeirevier bittet Zeugen, denen zur genannten Zeit im Bereich der Rainäckerstraße, Hohe Straße, Mesnerwiesenstraße oder im Hörnlesweg der silberne Mitsubishi aufgefallen ist und die Angaben zu den Insassen machen können, sich zu melden. Der Wagen war im Frontbereich erheblich beschädigt, zudem fehlte an dem Mitsubishi das vordere Kennzeichen. Dieses war an der Unfallstelle liegengeblieben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3.