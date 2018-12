Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol)Nach dem Diebstahl dreier hochwertiger Baumaschinen, sogenannter Vibrationsteller, in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in der Fabrikstraße, sucht das Polizeirevier Filderstadt nach Zeugen. Erst am Mittwochmorgen wurde laut der Polizei das Fehlen der drei Maschinen der Marken Bomag und Wacker entdeckt. Der Wert der neuwertigen Geräte wird mit knapp 25.000 Euro beziffert. Jede der Maschinen hat ein Gewicht von etwa 700 Kilogramm, weshalb sie nur mittels eines Krans oder eines Gabelstaplers bewegt worden sein können. Auch zum Abtransport war ein Lkw oder ein größeres Fahrzeug mit entsprechender Ladekapazität notwendig. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, denen am letzten Wochenende, von Freitag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, ein entsprechender Maschinentransport im Bereich der Fabrikstraße aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.