Filderstadt-Bonlanden (pol)Eine leichtverletzte Person und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag, gegen elf Uhr, auf der B 312 kurz vor Bonlanden ereignet hat. Laut Angaben der Polizei war eine 54-jährige Audi-Fahrerin in Richtung Bonlanden unterwegs. Kurz nach der Unterführung der B 27 erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende, 59-jährige Mercedes-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil die 54-Jährige zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sie mit großer Wucht mit ihrem Audi ins Heck des Mercedes. Die Fahrerin des Mercedes wurde beim Aufprall leicht verletzt und musste mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.