Filderstadt (pol)Ein betrunkener 20-Jähriger hat seinen Mercedes in Filderstadt gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann Sonntagnacht in Sielmingen auf der Lange Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Enge Straße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von circa 32.000 Euro. Der Fahrer war betrunken, seinen Führerschein zog die Polizei ein. Der Mercedes trug Spuren von einem vorausgehenden Unfall.

Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen der beiden Unfälle sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.