Filderstadt-Bernhausen (pol)Nach einem selbstverschuldeten Zusammenprall mit einem Auto und einer anschließenden Beschädigung am Pkw einer Zeugin am Donnerstagabend sucht die Polizei einen unbekannten Skateboardfahrer. Laut Angaben der Polizei war dieser kurz nach 20 Uhr auf der Achalmstraße unterwegs und bog nach links in die Ludwigstraße ein. Dabei prallte er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und stürzte. Eine ihm entgegenkommende Fahrerin eines Audi A3 hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Gestürzten. Dieser stand auf, ging zu dem Audi und schlug mit seinem Skateboard gegen den Pkw, bevor er seinen Weg in die Ludwigstraße fortsetzte. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er trug einen königsblauen Kapuzenpullover und eine schwarze Mütze, unter der blonde Locken hervorschauten.

Polizeirevier Filderstadt, Tel. 0711/70913.