Filderstadt-Bernhausen (pol)Nach einem schwarzen Mercedes sucht das Polizeirevier Filderstadt. Der Wagen im Wert von mehreren zehntausend Euro war in der Johannesstraße geparkt und wurde von dort am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr, gestohlen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913 oder jede andere Polizeidienststelle.