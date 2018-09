Anzeige

Filderstadt (pol)Am Donnerstagmorgen gegen 08:12 Uhr ist ein 66-jähriger Fahrer eines Klein-LKW auf das Heck eines Jeeps einer 56-jährigen Frau gefahren und hat sie dabei verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Echterdinger Straße/Nord-West-Umfahrung in Filderstadt-Bernhausen. Beide Fahrzeuglenker fuhren die Echterdinger Straße ortsauswärts und beabsichtigten nach rechts in die Nord-West-Umfahrung abzubiegen, wie die Polizei mitteilte. Während die Frau den bevorrechtigten Verkehr vorbeifahren ließ, bemerkte der Mann mit seinem LKW die Situation zu spät und fuhr so heftig auf, dass die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden geht laut Polizei an die zehntausend Euro.