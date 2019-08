Filderstadt-Bernhausen (pol)In das Kultur- und Kongresszentrum in der Tübinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr hebelte der Einbrecher nach Angaben der Polizei ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Dort brach er weitere Türen auf und durchsuchte in den Büroräumen sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf einen Tresor, den er gewaltsam öffnete und ausplünderte. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt, allerdings hinterließ er durch sein brachiales Vorgehen einen Schaden, der auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.