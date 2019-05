Filderstadt-Bernhausen (pol) Ein Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Echterdinger Straße schwer verletzt.

Eine 32-jährige Autofahrerin wollte gegen 17.30 Uhr von einer Grundstückszufahrt nach links in die Echterdinger Straße einfahren. Aufgrund des dichten Verkehrs in Richtung Stadtmitte, musste sie zunächst warten. Als sich eine Lücke ergab, fuhr sie an und übersah dabei aber einen von rechts kommenden 37-jährigen Motorradfahrer, der auf der Echterdinger Straße ortsauswärts unterwegs war. Dieser erkannte den einfahrenden Wagen und bremste sofort voll ab um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er, rutschte über die Fahrbahn und prallte samt seinem Motorrad seitlich gegen das Heck des Autos. Der Biker wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt