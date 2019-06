Filderstadt-Bernhausen (pol)Leicht verletzt wurde eine 38-jährige Roller-Fahrerin, die am Donnerstagabend an der Kreuzung Aicher Straße/Alte Talstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war laut der Polizei gegen 20.10 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad-Roller von der Alten Talstraße in Richtung Felsenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Aicher Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Ford Fiesta. Dessen 59-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte die Roller-Fahrerin im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.