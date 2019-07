Filderstadt (pol) Wegen versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 32-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Seestraße in Sielmingen einen 27 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Männer, die sich innerhalb der Unterkunft ein Zimmer teilen, gegen 21 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einen handfesten Streit. Dabei soll der 32-Jährige ein Messer gegen seinen Kontrahenten eingesetzt und ihm mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Dieser soll während der Auseinandersetzung seinerseits mit einem Stock auf seinen Mitbewohner eingeschlagen haben.

Der schwerverletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht zwischenzeitlich nicht mehr.

Der 32-Jährige ließ sich durch die alarmierten Polizeibeamten widerstandslos festnehmen. Er wies leichtere Verletzungen auf, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der nigerianische Tatverdächtige am Donnerstagmittag am Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.