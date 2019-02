Anzeige

Filderstadt (pol)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Talstraße in Bernhausen hat ein Unbekannter laut Angaben der Polizei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der Täter gelangte am Dienstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung und durchwühlte diese nach Wertgegenständen. Mit der Beute flüchtete der Eindringling anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.