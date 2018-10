Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol)Zwei laute Explosionen im Keller eines Hauses haben am Donnerstagabend in der Kettemerstraße für Aufregung gesorgt. Besorgte Hausbewohner alarmierten laut der Polizei kurz nach 22 Uhr die Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr, nachdem sie durch den Knall aufgeschreckt worden waren. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Zwei Verpuffungen im Kessel der Heizanlage waren die Ursache für die Knallgeräusche. Ein verständigter Heizungsmonteur legte die Anlage still. Verletzt wurde niemand. Ob ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt.