Filderstadt (pol)Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr ist es am Montagmorgen nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Aich und Filderstadt gekommen. Um 7.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi im stockenden Verkehr auf den Mercedes eines 41-Jährigen auf, der vor ihm abgebremst hatte. Auch ein hinter dem Audi fahrender 22-Jähriger reagierte zu spät, weshalb sein Ford ins Heck des Audi krachte. Hierbei verletzte sich der Fordfahrer leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sowohl der Audi als auch der Ford mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.