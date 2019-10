Filderstadt (pol)Ein schwarzer Audi Q7 ist am Wochenende in Sielmingen entwendet worden. Das vier Jahre alte Fahrzeug stand in der Zeit von Freitagabend, 22 Uhr, bis Samstagvormittag, 8 Uhr, im Hof eines in zweiter Reihe erbauten Hauses in der Heußstraße. Die zugeteilten Kennzeichen montierten die Täter ab laut der Polizei und entsorgten sie in Tatortnähe.

Der nun vermutlich mit anderen Kennzeichen versehene Pkw dürfte noch einen Zeitwert von etwa 45.000 Euro haben. Hinweise werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/70913 erbeten.