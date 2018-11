Anzeige

Filderstadt (pol)Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, sind in der Friedensstraße in Bernhausen mehrere Bitumenschweißbahnen entwendet worden. Das Abdeckmaterial befand sich laut der Polizei in einer umzäunten Baustelle und war auf drei Paletten gelagert. Das Material wurde offensichtlich aufgrund des hohen Gewichtes von über 1,5 Tonnen mit einem Fahrzeug abtransportiert. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegengenommen.