Filderstadt (pol)Am Samstag gegen 11.50 Uhr wehte der starke Wind in der Talstraße eine Abdeckplane von einem nahegelegenen Feld auf das Dach eines Einfamilienhauses. Die Plane verursachte einen Kurzschluss in der auf dem Dach angebrachten Hausstromleitung. Dadurch fiel laut der Polizei im gesamten Wohngebiet längere Zeit der Strom aus. Nachdem durch einen Verantwortlichen des zuständigen Energieversorgers der Strom abgestellt werden konnte, entfernte die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt unter Zuhilfenahme einer Drehleiter die etwa 60 Meter lange Folie von dem Dach des Gebäudes. Die Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers reparierten die abgerissene Stromleitung, sodass im Anschluss wieder für die Haushalte im Wohngebiet Strom zur Verfügung stand. Die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt war mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens an der Stromleitung kann noch nicht genau beziffert werden.