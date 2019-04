Filderstadt (pol)Die Verwechslung von Gas und Bremse ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Karlstraße. Gegen zwölf Uhr betätigte der 84 Jahre alte Fahrer einer Mercedes E-Klasse auf dem Parkplatz eines Discounters das falsche Pedal und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Der Senior und seine 80-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen, an dem sich der Schaden auf schätzungsweise 7.000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden.