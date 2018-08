Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol)Diverse Schnittverletzungen hat sich ein 21-jähriger Mann zugezogen, der im Verdacht steht, in der Nacht auf Donnerstag eine Schaufensterscheibe in der Metzinger Straße eingeschlagen zu haben. Ein Anwohner hatte laut der Polizei gegen 2.10 Uhr gehört, wie eine Glasscheibe zersprang und nach dem Rechten geschaut. Er erkannte gerade noch, wie insgesamt drei junge Leute von der zerstörten Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts davonrannten. Als die Polizei wenig später vor Ort eintraf, fanden die Beamten eine Geldbörse samt Ausweis eines 21 Jahre alten Mannes vor. Eine anschließende Fahndung nach dem Tatverdächtigen erübrigte sich allerdings recht schnell. Er kehrte wenig später an den Tatort zurück, um nach seiner Geldbörse zu suchen. Da sich der junge Mann beim Einschlagen der Scheibe Schnittverletzungen zugezogen hatte, wurde er vom zwischenzeitlich verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Motiv des erheblich alkoholisierten Mannes dürfte reine Zerstörungswut gewesen sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, immerhin hatte er einen Schaden von über 2.000 Euro angerichtet.