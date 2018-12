Anzeige

Filderstadt (pol) Ein 14-jähriger Junge ist am Donnerstagabend mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Bub kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Metzinger Straße in Bonlanden in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr auf den Wagen eines 76-jährigen Mannes auf, der gerade in die Luckenstraße abbiegen wollte. Der Junge stürzte auf die Straße und wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.