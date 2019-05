Filderstadt (pol)Ein Verkehrsunfall auf der L 1209 hat am Donnerstag für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Filderstadt sowie auf der B 27 geführt. Ein 63-Jähriger war nach Angaben der Polizei kurz nach 6.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der L1209 von Plattenhardt herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. Beim Linksabbiegen zur B 27 in Richtung Stuttgart kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Astra einer 41 Jahre alten Frau.

Der Wagen des Unfallverursachers prallte frontal gegen die vordere linke Seite des Opel. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Die beiden Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Zudem kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die L 1209 zwischen Plattenhardt und Bernhausen gesperrt werden. Deswegen konnte der von Stuttgart kommende Verkehr an der Anschlussstelle Filderstadt-West die B 27 nicht verlassen. Daraufhin kam es zu einem kilometerlangen Rückstau auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt.