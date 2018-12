Anzeige

Filderstadt (pol)Eine kurze Unachtsamkeit eines 75-jährigen Filderstädters hat am Mittwochabend auf der oberen Schinderbuckelkreuzung zu einem Auffahrunfall geführt. Der Mann war laut der Polizei gegen 18 Uhr mit seinem Audi A4 auf der B312 in Richtung Bonlanden unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 33-Jähriger mit seinem Audi A3 an der Kreuzung zur K1225 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Trotz einer Notbremsung krachte er mit großer Wucht mit seinem Wagen ins Heck des Audi. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt knapp 7000 Euro geschätzt.