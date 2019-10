Filderstadt (pol)Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Laut Angaben der Polizei radelte die Elfjährige kurz nach 17 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem rechts neben der Degerlocher Straße verlaufenden und für Radfahrer freigegebenen Fußweg von Bonlanden in Richtung Harthausen. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach fuhr das Mädchen an einer Verkehrsinsel, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Hierbei wurde sie vom Mercedes einer 66-Jährigen erfasst, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch die Kollision wurde das Kind über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgewiesen. Der Rettungsdienst brachte sie in das Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1.500 Euro.