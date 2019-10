Filderstadt(pol) Während der Anwesenheit der Bewohner hat sich ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung in der Mühlbachstraße eingeschlichen. Laut Angaben der Polizei gelangte der Unbekannte gegen 15.30 Uhr über ein offenes Tor auf das Grundstück und über eine ebenfalls offen stehende Terrassentür in die Wohnung. Dort ließ er neben einer Geldbörse auch ein iPad mitgehen, während sich sein Komplize an einer Grundstücksecke postiert hatte und die Wohnungsinhaber beobachtete. Beide Männer werden als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Der Dieb wird auf etwa 20 bis 25 Jahre alt geschätzt und soll dunkel und mit einer Jacke mit braunem Wappen bekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.