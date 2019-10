Filderstadt-Bonlanden (pol)Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagmittag in der Bonländer Hauptstraße an der Fußgängerampel auf Höhe der Volksbank ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Eine 62-jährige Passantin wollte nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr die Bonländer Hauptstraße in Richtung Volksbank überqueren. In diesem Moment bog der Fahrer eines dunkelbraunen Autos von der Plattenharter Straße aus mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Bonländer Hauptstraße ein und überfuhr den für die Passantin durch die grün zeigende Fußgängerampel freigegebenen Überweg.

Die 62-Jährige rettete sich geistesgegenwärtig mit einem Schritt zurück. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Filderklinik fort. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise.